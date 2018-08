Une appli mobile pour Fil Bleu... A quoi sert-elle ?

Itinéraires, horaires, plans... Les fonctionnalités sont nombreuses.

Sur les réseaux sociaux, on voyait souvent des messages pour réclamer le lancement d'une appli mobile Fil Bleu pour avoir des infos en temps réel sur le réseau bus et tram. Voeu exaucé en plein milieu du mois d'août : les Code Troopers - une jeune entreprise tourangelle basée à Mame - ont développé un programme taillé pour les transports tourangeaux, un aboutissement de ce qu'ils avaient déjà imaginé bénévolement il y a quelques années.

Prenons donc notre smartphone et voyons ce qu'on trouve... Gratuite, dispo sur Android et Apple, l'appli Fil Bleu ne prend pas trop de place dans la mémoire de l'appareil, c'est cool. L'écran d'accueil nous propose de rechercher un itinéraire, avec une option "accessibilité" si l'on se déplace en fauteuil roulant, par exemple.

Deuxième onglet : "Temps Réel". Comme son nom l'indique, il permet de savoir dans combien de temps passe le prochain bus ou le prochain tram à l'arrêt de son choix, près de la maison ou du bureau, par exemple. Pratique ? Oui... et non. Oui pour le concept, non si vous avez l'habitude de prendre plusieurs lignes à un même arrêt. Il faut alors ajouter manuellement toutes les destinations dans la liste des favoris, dans un sens comme dans l'autre. Fastidieux et dommage car le site mobile de Fil Bleu et le site pour ordinateurs de bureau proposent eux une synthèse de toutes les lignes passant à un même arrêt, quelle que soit leur terminus. Utilie pour savoir d'un coup d'oeil si on prend plutôt le 3 ou le 14 pour aller du Boulevard Béranger à la gare routière des Peupliers, par exemple.

Troisième option : les perturbations en cours. Pas mal pour les travaux, voire les alertes trafic en temps réel. Il faut tout de même compléter avec la rubrique "Info Trafic" pour avoir tous les détails... et envisager des déviations.

Enfin, et comme sur le site mobile, on peut savoir à l'instant T où se trouve un bus en tapant son numéro, une carte des arrêts est en ligne pour savoir où se trouve le plus proche et il y a plein de détails sur les tarifs ou les parkings relais...

Bilan : fonctionnelle, l'appli Fil Bleu est plus moderne que son site mobile, sans doute qu'elle s'imposera plus facilement auprès des usagers même si elle fait un peu doublon avec celle de Tours Métropole qui dispose également d'un widget "Transports".