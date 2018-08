Levée de la Loire : dès jeudi, travaux à Tours et St-Pierre-des-Corps

Pour renforcer la digue.

Un chantier de plus à rajouter sur la (longue, très longue) liste des grands travaux estivaux à Tours, dans l'agglo et en Indre-et-Loire.

Après le pont Mirabeau, le pont Wagner ou la levée de la Loire à Fondettes, c'est la levée à Tours et St-Pierre-des-Corps qui voit les ouvriers débarquer en ce mois d'août.

Pourquoi intervenir ? Il faut renforcer la digue de la Loire face au risque d'inondations. "La digue de Tours Loire amont, qui présente une longueur de plus de 10 km, entre Tours et Montlouis- sur-Loire est sujette à un risque de rupture consécutive à l’érosion interne provoquée par infiltration d’eau dans l’ouvrage, lors d’une crue importante de la Loire" explique la préfecture qui pilote les opérations.

Le chantier qui débute cette semaine est la quatrième phase d'un plan déjà entamé en 2014. Des interventions ont ainsi eu lieu sur 7km pour créer un écran étanche dans la digue.

"Les travaux de la quatrième tranche vont être réalisés en 2018 sur les communes de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours (pour une infime portion de l'opération), pour une section de 3 km, allant du rond point des Français Libres à la rue Jeanne Labourbe" note la préfecture.

Les travaux doivent débutent ce 2 août pour une durée de 3 à 4 mois. Le montant des travaux qui seront réalisés en 2018 s'élève à 3,5M€.

La réalisation des opérations nécessite la fermeture partielle à la circulation de la RD751, ainsi que la suppression des stationnements le long du quai de la Loire. "Cependant, cette quatrième tranche se déroulant en milieu très urbanisé, des mesures sont prises pour limiter la gêne aux usagers et aux commerces" nous est-il indiqué.

Ainsi :

- la RD751 reste ouverte à la circulation dans le sens Tours-Amboise pour la desserte locale ;

- les travaux s'organiseront en trois sections, pour limiter les restrictions de circulation au plus proche des besoins du chantier ;

- début septembre, la première section (du giratoire des Français Libres à la rue Marceau) sera ouverte à la circulation dans les deux sens et les stationnements seront rétablis ;

- des déviations locales sont mises en place pour le sens Amboise-Tours : par le bd Jean Jaurès, les rues de l'Aubrière et Blanqui, l'avenue Jean Bonnin ; puis également par les rues Jeanne Labourbe et Marcel Cachin.

En dehors de leurs périodes de congés estivaux, les commerces resteront ouverts pendant les travaux.