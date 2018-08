TGV Paris-Tours-Bordeaux : le trafic s'améliore nettement mercredi

Un seul Tours-Paris est supprimé.

4 jours après l'incendie d'un poste électrique situé prrès de la gare Montparnasse de Paris, le trafic s'améliore pour les TGV et les trains de banlieue qui partent de cette station... Ce mardi, la gare d'Austerlitz n'était plus utilisée pour accueillir les TGV à destination du Sud-Ouest grâce à la mise en place d'une solution provisoire pour alimenter Montparnasse.

Maintenant, ce qui empêche une reprise normale du trafic c'est le temps nécessaire à la maintenance des trains car le technicentre parisien a lui aussi été privé de courant et donc empêché de fonctionner normalement. Les équipes accélèrent la cadence selon la compagnie ferroviaire ce qui permet aux rames de revenir plus vite sur les rails pour les voyageuses et les voyageurs.

Ce mercredi, la SNCF annonce un programme proche de la normale au départ de Montparnasse pour les TGV, contre environ 2 trains sur 3 pour la journée de mardi. Les TGV Ouigo circulent normalement. D'ici vendredi, il n'y aura plus qu'un nombre marginal de trains annulés et si tout se passe bien 100% des TGV seront en service pour ce lundi 6 août, voire avant.

Concernant la Touraine, la liste des TGV supprimés est disponible sur le site de la SNCF, ça concerne notamment le Tours-Paris de 12h08 et un Poitiers-Paris dans l'après-midi. Des trains Bordeaux-Paris sont également supprimés, les autres Tours-Paris ou Paris-Tours doivent être maintenus.