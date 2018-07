Les TGV de retour à Paris Montparnasse, mais trafic perturbé

Le trafic ne sera pas 100% normal avant le 6 août.

3 jours après l'incendie d'un poste électrique alimentant la gare de Paris-Montparnasse, l'entreprise RTE a trouvé une solution provisoire afin de rétablir le courant dans l'une des principales gares de la capitale.

Dès ce mardi, il n'est donc plus nécessaire d'aller jusqu'à Austerlitz pour prendre un TGV : tous les trains maintenus partent et arrivent de Montparnasse. On notera tout de même que des retards sont envisageables, notamment parce que l'installation mise en place reste fragile en attendant une remise en route complète de l'équipement qui s'est enflammé.

De plus, le trafic ne sera pas totalement normal ce 31 juillet. La SNCF prévoit environ deux TGV sur 3, mais un seul Tours-Paris le matin (départ 6h42, le même que ce lundi). Il y aura tout de même plus de trains à St-Pierre-des-Corps, des trains en fin de journée, et toujours les Intercités qui roulent normalement vers Austerlitz (mais en mettant plus de temps que les TGV). La liste des trains supprimés est disponible en cliquant ici. Pas de soucis par ailleurs pour les TGV Ouigo au départ et à l'arrivée de Vaugirard.

Pour les prochains jours, la compagnie ferroviaire continuera d'annoncer la liste des trains supprimés la veille à 17h. D'ici vendredi le trafic devrait être quasi normal et rétabli à 100% lundi. Si cela prend du temps, c'est parce que les trains doivent tous passer au centre de maintenance avant d'être remis en circulation. Ce dernier n'ayant pas été alimenté pendant tout le week-end, les équipes ont pris du retard dans la vérification des machines;

Malgré les excuses d'RTE et la promesse d'une indemnisation de la SNCF, le gouvernement s'est emparé du sujet en lançant une enquête afin de comprendre pourquoi la gare Montparnasse est si dépendante de ce poste électrique, afin que d'autres incidents futurs puissent être mieux contrôlés;