Grand périple familial de Tours jusqu'en Russie

Un père et son fils partent en side-car Ural.

Après le beau défi de balade à cheval d'une cavalière tourangelle, c'est un autre défi qui débute ce lundi matin à 8h30 à Tours : une traversée de l'Europe familiale en direction de la Russie, soit plus de 6 700km.

Le projet est mené par un père et par son fils, et ils vont prendre la route en side-car Ural, un véhicule de marque russe avec lequel ils feront en moyenne 320km par jour, et jamais plus de 650km.

Baptisé Le Regard d'Hugo, ce voyage va s'attarder sur des lieux importants de l'histoire du XXème siècle, via des étapes sur des sites pohares de la seconde guerre mondiale. Sur la liste : Paris, Berlin (Porte de Brandeburg, le Mur...), Varsovie (Le Ghetto), Moscou (Le Mausolée de Lénine), Auschwitz, Prague et Nüremberg (Le Tribunal)... Logés chez l'habitant ou à l'hôtel, Hugo - 14 ans - et son père Philippe vont mettre 3 semaines pour réaliser ce parcours.

A l'issue du voyage, la famille réalisera un film que l'adolescent présentera à ses camarades. Les bénéfices de l'aventure seront eux reversés à l'association Magie à l'Hôpital qui vient en aide aux enfants malades de Clocheville via des animations dans l'hôpital tourangeau ou des réalisations de rêves.

Le projet est à suivre sur la page Facebook Regard d'Hugo et à découvrir en vidéo ci-dessous...