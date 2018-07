Un lundi très perturbé pour les TGV en Touraine

Certains trains vont tout de même circuler.

Pour le 4ème jour consécutif, la SNCF a supprimé une grande partie des TGV prévus sur l'axe Atlantique et c'est toujours la conséquence de l'incendie d'un poste électrique d'RTE (filiale d'EDF). Survenu vendredi midi, il a entraîné de gros dégâts et nécessite actuellement la mobilisation d'agents jour et nuit pour mettre en place une solution de secours.

Selon les déclarations des dirigeants de l'entreprise gestionnaire du réseau électrique, les premiers travaux devraient être terminés ce lundi matin ce qui signifie une éventuelle remise en tension de la gare Montparnasse lundi soir, voire mardi soir en cas de difficultés supplémentaires.

En attendant, le plan de transport reste similaire à celui de ces derniers jours :

Les TGV pour la Bretagne partent depuis Montparnasse, ceux vers la Touraine, La Rochelle, Bordeaux, Poitiers ou le Pays Basque depuis Paris Austerlitz

Près d'un TGV sur 2 circulera ce lundi

La quasi totalité des TGV terminus Tours ou Bordeaux sont supprimés mais certains sont annoncés comme maintenus. Pour vérifier la liste des trains supprimés cliquez sur ce lien, renseignez-vous tout de même en gare pour les autres par sécurité

Les TGV Ouigo circulent normalement selon la SNCF, et arrivent comme d'haitude en gare de Paris Vaugirard. Vous pouvez donc les emprunter à St-Pierre-des-Corps

La SNCF conseille toujours de prendre les Intercités Austerlitz-Tours en remplacement des TGV annulés car il n'est théoriquement pas possible d'emprunter un train si vous n'avez pas réservé un billet, même si il dessert votre gare

La circulation des trains de banlieue et TER Paris-Chartres-Le Mans reste très perturbée, avec aucun train au départ de Montparnasse suite à la chute de la foudre sur un poste électrique près de Versailles.

Pour les voyageurs qui ne peuvent pas voyager, la SNCF annonce un remboursement total des billets ou invite à décaler les voyages.

Par ailleurs, même si la gare parisienne est réalimentée en ce début de semaine, le retour à la normale pourrait prendre du temps car de nombreux TGV doivent passer par le centre de maintenance avant d'être remis en circulation et du retard a été pris dans ces opérations durant le week-end car le technicentre parisien est lui aussi privé d'électricité.