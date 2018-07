Pyramide de chaussures de Tours : appel à bénévoles d'Handicap International

Elle sera érigée à la rentrée.

La 24e Pyramide de Chaussures organisée par Handicap International aura lieu le samedi 9 septembre partout en France, et notamment à Tours.



"Chaque année, l’événement représente un véritable coup de projecteur sur le sort des milliers de civils, victimes de bombardements" note l'association. "En 2018, en plus d’être invité à lancer une paire de chaussures pour soutenir les victimes de guerre, le public sera interpelé par diverses expériences immersives" poursuivent également les bénévoles.



A Tours, Handicap International a de nouveau une antenne avec une petite équipe depuis l'an dernier. Une pyramide avait été érigée devant le Vinci, et une autre le sera le samedi 8 septembre, de 10h à 18h mais aussi le dimanche 9 septembre, de 14h à 18h.

"Créées il y a 23 ans par Handicap International, les Pyramides de chaussures se sont imposées au fil du temps comme le rendez-vous annuel de mobilisation contre les mines antipersonnel et, depuis 2003, contre les bombes à sous-munitions (BASM). Elles ont contribué à recueillir plus de 2 millions de signatures de pétitions pour faire pression sur les États et obtenir l’interdiction de ces armes qui tuent et mutilent des innocents" explique Handicap International qyu veut agir pour aider les civils à Alep, Mossoul ou Sanaa, "chaque jour 90 civils sont victimes de ces armes dans le monde" souligne l'équipe de l'ONG.

Pour que l'événement tourangeau soit un succès et la mobilisation forte, l'association a encore besoin de monde dans l'organisation et si vous êtes disponible vous pouvez appeler Fanny au 06 52 39 19 02.