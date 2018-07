Le 10ème joueur de l'UTBM est arrivé

Il s'appelle Diante Watkins.

Depuis quelques jours, les basketteurs de l'UTBM savent à quoi s'attendre... Pour leur première saison en Nationale 1 - la 3ème division - ils rencontreront Bordeaux, Toulouse, Angers ou Vitré, avec un premier match programmé pour le 22 septembre. Face à des équipes d'un niveau élevé, Tours se doit de bâtir une équipe solide, capable de jouer le maintien et plus; Pour cela, le club basé à la Halle Monconseil recrute encore, un dixième joueur arrive donc sur les bords de Loire : Diante Watkins.

Ce meneur américain de 28 ans évoluait déjà en Nationale 1 la saison dernière à Boulogne et termine 14ème marqueur avec 15,82 points par match, 7ème passeur avec 5,85 passes en moyenne à chaque rencontre, 1er à l'interception avec 2,32 interception par match et 11ème à l'évaluation avec 17,91 d'évaluation moyenne sur chaque sortie.



"De par sa taille (1m72) et sa vivacité, Diante Watkins perturbe ses adversaires et s'avère être un véritable danger offensif" estime l'UTBM qui clot ainsi son recrutement avec un meneur "dur à défendre et capable de scorer de multiples façons. Sa bonne vision de jeu lui permettra de faire briller ses coéquipiers."

Plus qu'à attendre de le voir sur le terrain avec ses coéquipiers...