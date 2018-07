Trafic TGV très perturbé entre la Touraine, Paris et Bordeaux

A cause d'un incendie en région parisienne.

La tuile en ce début de week-end de chassé-croisé de vacanciers dans les gares, l'un des plus chargés de l'année pour la SNCF... Depuis 11h45, le trafic TGV est complètement interrompu dans la gare de Paris Montparnasse, et ce suite à un incendie sur un poste électrique dans le secteur de Versailles.

La compagnie ferroviaire annonce de très importants retards de ses TGV sur l'axe Paris-Tours et Paris / St-Pierre-des-Corps / Bordeaux, certains trains sont affichés avec 3h de retard au départ, d'autres déroutés vers la gare de Paris Austerlitz d'où partent et arrivent actuellement plusieurs TGV qui doivent du coup emprunter la ligne classique ce qui met plus de temps que d'habitude et donc allonge les temps de parcours..

La SNCF invite les voyageurs à différer leurs déplacements, pour l'instant aucun retour à la normale n'est annoncé avant le début de soirée. Le trafic des TGV Ouigo est également impacté par cet incident qui n'est pas le premier du genre sur le réseau Atlantique... Il y a quelques mois, Montparnasse avait été paralysée plusieurs jours suite à un gros incident technique.

Pour vous informer sur l'éventuelle reprise du trafic et les trains qui circulent quand même, vous pouvez utiliser l'appli smartphone SNCF, son site Internet ou un numéro vet mis en place pour l'occasion : 0 800 880 562.