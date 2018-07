TRAFIC : Les prévisions du chassé-croisé en Touraine

Bison Futé va en voir de toutes les couleurs.

Le dernier week-end de juillet est toujours celui où se croisent les juilletistes qui rentrent de vacances et les aoûtiens prêts à partir. Cette année, en raison du calendrier, il sera peut-être un peu moins chargé que d'habitude, en particulier dans le sens des retours. Néanmoins, les bouchons s'annoncent importants...

Dans le détail, ce vendredi est classé orange dans le sens des départs en Indre-et-Loire et vert pour les retours... Le trafic s'annonce surtout délicat sur l'A10 de 10h à 18h, voire même jusqu'à 19h-20h en direction de Poitiers. Il faudra sans doute patienter aux péages de Monnaie et Sorigny... Dans le secteur de Niort et Bordeaux, les difficultés perdureront jusqu'à 20h. Astuce: si vous partez vers le sud, prenez l'autoroute à Joué ou Chambray plutôt qu'à Tours Nord ou Tours Centre, vous gagnerez de précieuse minutes (pour cela, passez par le périphérique)

Samedi, c'est le matin que ça circulera en accordéon avec des difficultés concentrées de 6h à 11h sur l'A10 en direction du Sud, et sans doute des parkings pleins sur les aires de repos toute la journée. Le retour à une circulation fluide ce sera seulement le soir. Bison Futé voit rouge vers Bordeaux. Bonne nouvelle : après les orages de vendredi, il devrait faire moins chaud. Dans le sens des retours, ce sera orange avec un créneau à éviter : 15h-17h.

A priori, le trafic devrait être relativement fluide sur l'A28 et l'A85. Dimanche pareil, ce sera vert mais trafic bien dense annoncé de 15h à 22h vers Paris.

Une dernière chose : vendredi et samedi, évitez d'utiliser l'A10 comme itinéraire de substitution pour traverser la Loire en raison des travaux du Pont Mirabeau, vous risquez de le regretter. Empruntez plutôt le Pont Napoléon.