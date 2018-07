Ce qu'il faut savoir sur la Foire à l'Ail et au Basilic de Tours

C'est ce jeudi toute la journée en centre-ville.

Bonnes odeurs et grosse chaleur ce jeudi dans le Vieux-Tours : comme chaque 26 juillet - pour la Ste Anne - les marchands d'ail et de basilic s'installent Place Châteauneuf, Place du Grand Marché, près des Halles et Place de la Victoire pour vendre leur production...

Conséquence : circulation interdite dans tout le périmètre ci-dessous, et donc le stationnement aussi, à partir de minuit et pendant 24h.

Parmi les rues concernées par les mesures de restrictions : Rue de Châteauneuf, Place des Halles, Rue de la Grosse Tour, Rue des Trois Ecritoires, Rue de la Serpe, la fin de la Rue des Halles, une partie de la Rue du Change, Rue Julien Leroy, Rue de la Rôtisserie,, Rue des 4 Vents (sauf riverains)...

Sur tout ce périmètre, la fourrière pourra enlever les véhicules encore présents au début du marché.

Au total, 150 exposants - surtout tourangeaux, notamment de Bourgueil - seront sur place dès 8h du matin. Avec évidemment de l'ail et du basilic mais aussi des restaurants ambulants et quelques produits du terroir. Les commerces du quartier pourront par ailleurs agrandir leurs terrasses, quelques artistes s'installeront Rue des Halles.