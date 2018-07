DANSE : Les grands rendez-vous du Centre Chorégraphique de Tours

Sa nouvelle saison débutera en septembre.

Dirigé par Thomas Lebrun, le Centre Chorégraphique National de Tours vient de dévoiler le programme détaillé de sa saison 2018/2019 qui débutera en septembre et s'achèvera en juin.

Le premier rendez-vous est prévu sur 3 jours, du 6 au 8 septembre, avec une présentation publique et gratuit (sur réservation au 02 47 36 46 00) des différents spectacles et des prémices de la nouvelle création jeune et tout public de Thomas Lebrun, Dans ce monde, présentée en intégralité du 10 au 15 novembre (accessible dès 2 ans). Les séances auront lieu à 19h au CCNT Rue du Sergent Leclerc.

Plusieurs événements sont gratuits pour s'immerger dans le monde de la danse comme les heures curieuses de Catherine Diverrès (28/09 à 19h) ou Harris Gkekas (5/10, 19h). Les adhérents peuvent par ailleurs profiter de conférences apéro comme celle de Suzanne Guichard le 15 octobre.

Le grand événement de l'automne est annoncé les 18 et 19 octobre avec la création de l'artiste associée du CCNT Gaëlle Bourges, Ce quez tu vois, un spectacle avec 6 interprètes sur la tenture de l'Apocalypse d'Angers. Autre artiste associé : Emmanuel Eggermont. Son Polis (2017) co-produit par le Centre Chorégraphique tourangeau sera à découvrir le 16 janvier à 20h.

Nouveauté : du 13 au 15 décembre, le CCNT mettra l'accent sur les chorégraphes de la région Centre-Val de Loire au cours d'un événement baptisé Spot. Marion Carriau, Valérie Lamielle Filipe Lourenço présenteront leur travail à ce moment-là.

Le CCNT propose enfin des rendez-vous hors de ses murs comme la création d'un étudiant de l'Université de Tours - Clément Aubrac - qui présentera Danse avec le yak en sortie de résidence Salle Thélème le 19 septembre à 19h. Il s'agit d'un solo "envisagé comme un western contemporain" (entrée libre).

Programmation complète sur le site du CCNT

Photo : Dans ce monde par Frédéric Lovino