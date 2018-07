Le Potager des Ilots Electroniques

La 24e édition des Ilots c'était ce dimanche

Quand on pense musique et potager de la Gloriette, on associe immédiatement cela au Potager Electronique, le festival porté par les Hommes Verts qui s'y tient tous les ans à la fin du mois de juin. Pourtant ce dimanche 22 juillet, c'est un autre événement qui a investi les lieux. Les Ilots Electroniques tenaient à cet endroit leur 24e édition plein air depuis leur lancement en 2014.

Une édition sous le soleil, dans un endroit des plus bucoliques, alors forcément c'était très chouette. Au loin, les plus adeptes de la farniente pouvaient profiter en effet entre deux carrés d'herbes aromatiques ou de fruits du son qui se diffusait sur la Gloriette, tandis que les plus motivés se retrouvaient devant la scène pour danser. A noter que le Bar Bidule était présent pour proposer jeux et animations aux enfants et aux familles venues également profiter des lieux autant que de la musique.

Nos photos de l'événement :