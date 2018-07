Pierre Feller expose à la Galerie Exuo

A partir du 26 juillet.

Exposition estivale en vitrine de la chouette galerie d'art du quartier Velpeau de Tours : Exuo accueillie Pierre Feller dès ce lundi 26 juillet.

Le titre : Chassé-Croisé. Une exposition particulière puisqu'elle sera uniquement visible depuis la rue, dans la vitrine d'Exuo qui va fermer ses portes jusqu'à la fin du mois de septembre mais va donc conserver une vocation artistique pendant toute cette période. Pour les plus curieux, vous pourrez tout de même demander à entrer sur rendez-vous jusqu'au lundi 3 septembre.

Présentation de l'exposition :

"Sculpture, images de synthèse, vidéo et dessin sont les constituants de mes installations" écrit Pierre Feller. "Construites par attrait des questions de construction et de tenue, mes sculptures témoignent tout d’abord d’une recherche en autonomie. Celles-ci s’ouvrent à une lecture de leurs éléments constitutifs, de l’interne (leur structure) à l’externe (leur apparence), selon une vision proche du souci de l’architecte, tantôt architectonique et incluse, tantôt ornementale et rapportée. Par ailleurs, les dessins et les images de synthèse, notamment à travers la série « L’éloquence de l’espace », interrogent la question du musée et de l’emplacement réservé à l’œuvre sculptée en organisant au plus précis la figuration d’espaces dédiés fictifs, virtuels."

Un vernissage en présence de Pierre Feller est prévu jeudi de 18h à 21h.