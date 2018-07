Porte de Loire : les travaux sont terminés

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Après deux semaines de chantier, ça y est : le Haut de la Rue Nationale de Tours est aménagé pour laisser un peu respirer le chantier du futur quartier Porte de Loire (sur lequel sont censés se dresser, un jour, des hôtels, des commerces et des logements).

Présenté comme provisoire, cet aménagement pourrait durer puisqu'on ne sait toujours pas quand commenceront les travaux de construction (un appel à projets est en cours pour définir le maître d'oeuvre du programme).

Concrètement, une pelouse encadrée de deux passages vers le CCC OD ont été aménagés côté Ouest afin de rendre la vue plus agréable sur le Centre de Création Contemporaine, censé être un point d'attraction important de Tours mais jusqu'ici peu mis en valeur par les barraquements de chantier.

Dès le début de semaine prochaine, les palissades bloquant le passage Nord devraient tomber pour permettre aux piétons de l'emprunter, et on nous promet que la pelouse sera elle accessible mi-août. Dans le même temps, les palissades ornées du logo Porte de Loire qui avaient disparu ont fait leur retour pour masquer les barrières avec graffs et tags issues de la mobilisation contre la loi Travail.

Les quelques Tourangeaux qui s'attardaient devant le coin d'herbe ce vendredi semlaient apprécier l'idée, et c'est vrai qu'avoir un peu d'espace vert dans cette zone très minérale permet de respirer un peu avant d'aller chercher l'air frais de la Loire sur les quais... Attention : si ça reste longtemps, on pourrait bien finir par s'y habituer voir le regretter quand de gros immeubles viendront prendre la place...

Voici les photos de l'aménagement :