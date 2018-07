Tours FC : les adieux de Bryan Bergougnoux

Le joueur part pour Evian.

Le Tours FC perd son capitaine : Bryan Bergougnoux, débarqué en Touraine en 2012, a choisi de relever un nouveau défi professionnel et footbalistique du côté de l'Est de la France et de la montagne, à Evian. Avant de partir, le joueur aux 18 000 abonnés sur Twitter a publié une longue lettre pour remercier celles et ceux qui ont marqué sa vie ces dernières années sur les bords du Cher et de la Loire, extraits :

"En 2012 je suis arrivé en Touraine pour une saison...depuis (...) vous m'avez constamment soutenu, et pour cela je tiens à vous remercier et vous dire que vous resterez à jamais gravés dans mon coeur."

"Le personnel du club et plus particulièrement les femmes de ménage, les différents intendants, médecins, kinés, ostéos, administratifs, commerciaux, les personnes de l'Asso, les bénévoles, toutes ces personnes au service du club que vous avez fait et continuerez de faire vivre. Merci pour votre dévouement (...). Vous allez me manquer."

"Merci aux différents Staffs, à tous mes coéquipiers et bien sûr aux supportes, des sponsors aux Turons sans oublier les plus fidèles (...) aux entraînements. (...) Ce fut pour moi une fierté de défendre vos couleurs, nos couleurs..."

Dans la suite de son texte, Bryan Bergougnoux évoque son repsect ou sa gratitude à ses voisins ou à l'école de ses enfants, à ces personnes qu'il a rencontrées et qui sont devenues "des amis". Il remercie également la clinique Vinci de Chambray où ses enfants sont nés, le club de patinage de Tours, le FC2M... Le footballeur évoque Tours comme l'une des plus belles pages du livre de sa vie, promettant de continuer à supporter le TFC, et souhaitant son retour rapide en Ligue 2 voir une ascension encore plus haut. Il espère enfin beaucoup de réussite au nouveau coach de l'équipe de National, René Lobello.

Cliquez ici pour lire la lettre en entier.

A noter que le Tours FC a battu Le Mans en match amical mercredi soir et affrontera Créteil samedi pour un autre match amical dans le Maine-et-Loire.