Les Ilots Electroniques à la Gloriette dimanche

Avec un beau soleil en prévision...

Après s'être sauvés d'une mauvaise passe financière grâce au soutien de leurs fans, Les Ilots Electroniques sont de retour pour leur saison estivale. Une saison entamée en mai dernier par une belle édition au lac de Tours et qui se poursuit ce dimanche 22 juillet avec la 24e édition en plein air depuis 2014.

Une 24e édition qui se déroulera sur leur terrain fétiche de la Gloriette... Enfin presque, puisque contrairement aux précédentes éditions dans le parc de la métropole, les Ilots se tiendront pour la première au niveau du potager de la Gloriette. L'occasion de découvrir ou rédécouvrir ce lieu de façon agréable, d'autant plus qu'il devrait faire beau.

Deux scènes sont prévues entre 13h et 21h. Parmi les artistes présents il y aura Vincent Giumelli (un des fondateurs du label Shmn), Parfum Kolonya, Ferina et les traditionnels Arno N'Joy et GL8 sur la scène 1. Sur la deuxième scène, la programmation sera composée de Ludo des Jeunes, Dj Coco et Les Entraineurs.

Comme d'habitude, un bar tenu par les bénévoles proposera des produits locaux, tandis qu'un food-truck sera présent également.

Toutes les infos sur la page Facebook de l'événement