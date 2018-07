Reconstruction de Tours : une expo à la gare

Elle débute cette semaine.

Jusqu'au 30 septembre, vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur la reconstruction de Tours après la Seconde Guerre Mondiale (39-45) : la gare de Tours accueille une exposition pour comprendre comment cette ville en ruines s'est relevée après les bombardements.

Le pitch : Réalisée grâce à une étude d’inventaire de la Région Centre-Val de Loire cette exposition compte 12 panneaux et 52 photos, le public pourra resituer le contexte historique et les enjeux sociaux des réalisations de la Reconstruction tourangelle. Après avoir déchiffré l’architecture, il poussera les portes des immeubles et admirer des intérieurs pensés pour être élégants et fonctionnels. Deux architectes se sont illustrés sur cette période : Pierre Patout (au nord) et Jean Dorian (au sud) : tous deux ont remodelé la ville selon ses traditions, avec de la pierre rappelant le tuffeau et des toits en ardoise. Les hauteurs des nouvelles constructions ont été limitées pour rester fidèles à celles des bâtiments du centre historique encore debout. L'exposition évoque également la construction du Sanitas de 1958 à 1971

"Des QR Codes sur les panneaux permettent de visionner les dossiers d’inventaire de certains édifices publics sur son smartphone et les visiteurs sont invités à partager leur vision de la Reconstruction sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #reconstructiontours" précise la SNCF.