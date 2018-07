L'album souvenirs de l'American Tours Festival 2018

A base de country, de belles voitures, de musique et de super looks.

Même si la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde de foot a un peu éclipsé le final de l'American Tours Festival 2018, l'événement a encore rassemblé des dizaines de milliers de fans de la culture américaine tout au long du week-end au Parc Expo...

Samedi, on a par exemple pu se rendre compte de la ferveur française autour de la musique country, et de la danse qui va avec. Sous le Magic Mirror, il y avait tout le temps de la musique et des cours régulièrement pour apprendre les pas. Séverine, qui écrit des danses depuis Grenoble, est venue spécialement de l'Isère pour le week-end : "chaque musique a sa danse, et certaines personnes en connaissent plus de 1 000" nous explique-t-elle juste avant de monter sur scène et entre deux photos avec ses fans.

Passionnée depuis son plus jeune âge, elle se félicite de voir que la France, et plus généralement l'Europe, s'approprie cette culture américaine souvent vue comme "ringarde" (c'est elle qui le dit). Ainsi, c'est sur le vieux continent que la danse country en ligne se popularise et les cours font le plein, y compris à Tours... Chaque année, la Canadian Night de l'American Tours Festival est donc un rendez-vous phare du week-end, et encore plus pour 2018 vu que c'était sa 10ème édition. L'occasion de voir Gord Bamford sur la grande scène, lui qui était là pour la première édition. Mais aussi, dans la soirée, la lumineuse Meghan Patrick qui a emporté le parquet...

Quelques images de la folie country à Tours...

Gord Bamford

Séverine en plein cours avec une de ses partenaires d'écriture...

Meghan Patrick

Découvrez maintenant notre reportage d'ambiance réalisé tout au long de cet American Tours Festival avec les looks des festivaliers, un char de la seconde guerre mondiale superbement restauré, de très belles voitures, du rodéo, des gros camions... Clichés signés James Techer et Laurent Depeigne :