Tours, Chambray, Château-Renault... Ce qui est prévu pour la finale France-Croatie

Une vingtaine de villes d'Indre-et-Loire retransmettront le match.

Ce dimanche à partir de 17h, la France a la possibilité de remporter sa 2ème Coupe du Monde de football si elle bat la Croatie à Moscou. Le match va être suivi par une très grande majorité de Tourangelles et de Tourangeaux donc la vie va un peu s'organiser autour de la rencontre... Voici le programme en Indre-et-Loire :

Tours : l'American Tours Festival aura sa fan zone sur le circuit Tours Speedway... Les deux écrans géants autour de la scène permettront aux spectateurs du festival de profiter de la rencontre sans quitter le parc des expositions. A la Gloriette, une fan zone pouvant accueillir 12 000 personnes ouvrira dès 14h avec buvette et restauration sur place et un parking pour 900 voitures. Les trams seront plus nombreux pour amener et ramener tout le monde et des bus spéciaux de Fil Bleu feront la navette vers le centre-ville...

Pour en savoir plus rendez-vous dans notre article détaillé.

En ville, les bars sont évidemment prêts à gérer l'affluence. En cas de victoire, le centre devrait également voir revenir les supporters de la Gloriette désireux de faire la fête. Pour éviter les bains dans les fontaines de la Place Jean Jaurès, elles ont été entourées de barrières. La place sera aussi interdite à la circulation dès 18h30, tout comme le Pont Wilson.

St-Cyr-sur-Loire : comme pour les deux précédents matchs, la salle de l'Escale organise une retransmissions garantie sans coups de Soleil (mais aussi sans places assises vu qu'il y aura sûrement beaucoup de monde).

D'autres salles ouvriront leurs portes comme le Nouvel Atrium de St Avertin, les salles des fêtes d'Yzeures-sur-Creuse, Perrusson, Thilouze, St Roch, Parçay Meslay, Auzouer-en-Touraine, Pernais ou Civray-sur-Esvres. Direction aussi les foyers ruraux du Grand Pressigny et Preuilly-sur-Claise, le foyer communal de St-Christophe-sur-le-Nais, la mairie annexe de Pont-de-Ruan...

Chambray-lès-Tours : écran à Ma Petite Madelaine.

Sur un stade de foot : voilà un bon endroit pour une finale, direction La Membrolle et Lignières de Touraine.

En extérieur : Place Jean Jaurès à Château-Renault.