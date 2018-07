Cholet, Sannois-St Gratien, Marignane... On connait le programme du Tours FC en National

1er match le 3 août.

Adieu Sochaux, Valenciennes ou le Paris FC... Place à Rodez, Concarneau ou Pau. Cette année, les joueurs et les supporters du Tours FC vont découvrir pas mal de nouvelles équipes. Relégué en National après une saison de Ligue 2 à oublier, le club Ciel & Noir va devoir montrer qu'il est au niveau de ce nouveau championnat, qu'il peut jouer le haut de tableau pour remonter le plus vite possible, l'idéal étant de le faire maximum en deux saisons pour garder le statut professionnel.

A la différence de la Ligue 2, le championnat de National 1 compte 18 équipes, soit 4 matchs en moins dans la saison, dont deux à domicile. La 1ère rencontre de l'année à la Vallée du Cher n'aura d'ailleurs lieu que lors de la 2ème journée, face aux Franciliens de Sannois-St Gratien qui seront à Tours le 10 août. La semaine d'avant, pour leur 1er match officiel de l'année, les hommes de René Lobello iront jouer un derby contre Cholet avant de se déplacer à Marignane pour la 3ème journée, de recevoir Chambly, d'aller à Avranches puis d'accueillir Dunkerque, le tout en un mois.

Le 14 septembre, Tours jouera un autre derby : au Mans. A noter que la saison se terminera le week-end du 17 mai 2019 et qu'en Coupe de la Ligue, le TFC affrontera un pensionnaire de Ligue 2, Lens... Rendez-vous à domicile le mardi 14 août pour voir ce que le groupe peut donner face à une formation supérieure sur le papier. On se souvient que l'an dernier malgré son parcours catastrophique en Ligue 2, Tours s'était montré efficace en Coupe de la Ligue comme en Coupe de France.

