Lenny Kravitz, patron de la 1ère soirée de l'American Tours Festival

Le diaporama d'Info-Tours.fr.

Il était vraiment très attendu : pour son seul concert dans le Grand Ouest de la France cette année, Lenny Kravitz a fait une étape à Tours, le temps de présenter son tout dernier album. L'interprète d'Are you gonna go my way ou I belong to you se produisait sur la scène géante installée sur le circuit Speedway au beau milieu parking du Parc Expo : une conclusion parfaite à la première soirée de l'American Tours Festival. Et pour ouvrir la voie à la tête d'affiche de la soirée, les organisateurs de l'événement avaient choisi une première partie tourangelle : le jeune Jekyll Wood, qui vient tout juste de sortir son album et qui s'est offert ici une vitrine prestigieuse devant des milliers de spectateurs.

L'American Tours Festival se poursuit jusqu'à dimanche avec Deep Purple en tête d'affiche ce samedi... Toutes les infos sont dans notre article ici.

Découvrez maintenant les concerts de samedi soir en images par James Techer et Laurent Depeigne :