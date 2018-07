Rue Nationale à Tours : le magasin Camaïeu ravagé par un incendie

Le feu s'est déclaré vendredi soir.

Périmètre de sécurité et tram coupé en centre-ville ce vendredi pendant près d'une heure et demi... Vers 19h, un incendie s'est déclaré dans le magasin Camaïeu de la Rue Nationale, situé au N°47. Les pompiers se sont rapidement rendus sur place, ils ont déployé un important dispositif de secours : 8 véhicules et au total 33 personnes sur les lieux. Une lance a été nécessaire pour éteindre le brasier, il a ensuite fallu désenfumer les locaux en les ventilant et déblayer tout ce qui se trouvait dans la boutique.

5 personnes sur place à cette heure-ci ont été évacuées du magasin, l'une d'elles a été dirigée vers l'hôpital Trousseau de Chambray après avoir été légèrement incommodée par les fumées.

Le magasin est entièrement détruit, et les fumées ont également endommagé l'établissement voisin. On ne connait pas encore l'origine de ce sinistre.

10 personnes se retrouvent au chômage technique.