[#MIAM] Le Spot, nouveau bar tendance et gourmand Rue Colbert

On y boit et on y mange bien.

Un bar tout neuf dont la terrasse est pleine à 18h30 alors même que le Soleil est un peu discret, c'est en général bon signe. Bienvenue au Spot, le petit dernier du bout de la Rue Colbert, ouvert il y a quelques semaines et dont on entend déjà parler en bien un peu partout.

Installé à la place du Bartok, l'établissement participe au renouveau du quartier Colbert déjà amorcé avec l'arrivée d'enseignes comme El Pintxo il y a deux ans (tapas), Le Bistrot d'Odile, Les Bartavelles ou la Maison Colbert à l'entrée de la rue cette année ou encore, tout récemment, un second restaurant éthiopien à la place du regretté spot à burgers, Cuisinez-Moi.

Dans les prochaine ssemaines, un bar à bières artisanales doit également prendre la suite du Gros Bar. Bref, ça bouge, et dans le bon sens, de quoi affirmer la position de la rue et du quartier comme la place forte de la gastronomie tourangelle, dans l'assiette comme dans le verre.

Fabien du Spot

Au Spot, c'est Fabien, Elodie et Clément qui gèrent la boutique. Un couple de 30 et 31 ans, et un ami. Débarqués à Tours il y a 4 ans, Fabien et Elodie ont fait leurs armes dans la région parisienne, lui dans le milieu du spectacle, elle déjà dans un café du côté de Montmartre, le secteur de l'incontournable Michou. Lassés de la capitale, jeunes parents et tentés par l'envie de monter quelque chose ensemble, Fabien et Elodie ont entrepris de créer ce bar, "un lieu qui nous ressemble et qui rassemble", ouvert aux artistes (Renar expose en ce moment avec des oeuvres inédites) ou aux enfants (il y a un coin spécial pour eux dans la seconde salle, avec des jeux). Niveau déco, l'espace a été totalement réaménagé pour avoir plus de place : le bar est au fond, les meubles font la part belle au bois et une bibliothèque trône sur la terrasse. Honneur aussi à la récup' car beaucoup d'éléments sont chinés. Coup de coeur pour les appliques lumineuses à base d'extincteurs et faites à Montrichard dans le 41.

Sur la carte, les classiques d'un bar d'apéro : bières, vins, planchettes. Bonne surprise : les fromages de vache viennent de Montreuil-en-Touraine, de la ferme des Grands Villepins qui livre directement les produits (et ils ont du goût, faites nous confiance !). Toujours au rayon local, le café est torréfié à Montlouis, et côté spiritueux on trouve... le Whiskey Loire Valley, ou encore une recette spéciale de mojito au kumquat. "On travaille au coup de coeur" explique Fabien, ouvert à toute proposition, et également amataur de bières artisanales ou remarquables et de bons vins de la région. Dans tous les cas, les propositions changeront régulièrement.

Les prix : planche solo à 9€, duo à 15€. Il y a ausis des glaces 3 boules à 6€, le "gâteau de mémé" à 3€... Thé glacé et citronnade à 3€ s'il fait chaud.

Enfin, pour l'ambiance, le piano idéalement placé à l'entrée est à dispo si vous savez en jouer, ouvrant la porte aux boeufs. Le Spot peut donc vite devenir un repère.

Olivier Collet