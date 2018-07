France-Croatie à Tours : une fan zone pour 12 000 personnes à la Gloriette

Elle ouvrira dimanche dès 14h.

Dimanche à 17h la France affronte la Croatie en finale de la Coupe du Monde de foot... Une affiche inédite à ce stade de la compétition, revanche de la demi-finale de France 98 gagnée par les coéquipiers de Didier Deschamps... devenu sélectionneur 20 ans plus tard. En cas de succès, les bleus accrocheraient une deuxième étoile sur leur maillot, de quoi faire monter la pression et la ferveur populaire.

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel... Un très grand nombre de Tourangeaux veulent voir ce match dans des conditions uniques. Problème : jusqu'ici rien n'était prévu à Tours, hormis les retransmissions dans les bars (qui cartonnent) ou dans des communes de l'agglo (La Riche, St Cyr et St Pierre). Consciente de l'importance de l'enjeu, la municipalité a donc tenté de trouver une solution. Elle a proposé l'Île Aucard ou le Stade de la Vallée du Cher mais cela n'était pas possible pour raisons de sécurité ou à cause d'un écran trop petit pour le stade.

Finalement, suite à d'intenses discussions, la ville de Tours et la préfecture se sont mises d'accord sur un dispositif pour accueillir les fans de l'équipe de France devant un écran géant. Une ultime réunion s'est tenue ce jeudi matin et les services de l'Etat et la municipalité ont opté pour une fan zone géante au parc de la Gloriette : 12 000 personnes pourront être accueillies dans un espace clos sécurisé par des agents privés. A titre de comparaison ça représente deux fois la taille de la fan zone d'Orléans. L'écran sera lui "d'une taille jamais vue à Tours" pour un tel événement selon la mairie, soit 40m².

Ouvert dès 14h, soit 3h avant le coup d'envoi, le site installé au coeur du parc sera équipé d'une buvette. Attention : des fouilles auront lieu à l'entrée, de nombreux objets seront interdits (comme les fumigènes). Même si la capacité d'accueil est de 12 000 personnes, la ville ne s'attend pas forcément à faire le plein : "pour la finale de l'Euro en 2016 on avait eu 7 500 supporters sur l'Île Aucard" rappelle le porte-parole des élus, Olivier Lebreton qui invite tout le monde à venir en bleu et conseille de venir tôt pour avoir les meilleures places (il fera chaud, prenez un chapeau et de la crème solaire !).

D'un point de vue pratique, un parking de 900 places est prévu. Sinon, il y a les transports en commun : le tram sera renforcé pour l'occasion, surtout au retour après la rencontre. En revanche il sera coupé en centre-ville, de la gare de Tours à la Place Choiseul.

En plus du tram, des bus accordéon feront la navette entre la Gloriette et le Boulevard Béranger pour raccompagner les supporters une fois que le coup de sifflet final aura retenti. En ville, la Place Jean Jaurès sera fermée à la circulation, car en cas de succès elle sera très probablement envahie par des Tourangeaux heureux de fêter le titre de leurs footballeurs. Un dispositif policier renforcé est enfin prévu pour le Vieux-Tours qui devrait une nouvelle fois faire le plein, car c'est aussi très sympa de regarder ce genre de rencontre dans un bar.