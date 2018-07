Manifestation des grévistes du CHU de Tours vendredi

Ils se retrouveront Place Jean Jaurès.

Ce vendredi 13 juillet, les services en grève du CHU de Tours (Réanimation Médicale, Urgences, Pneumologie, Kiné...) se rassembleront Place Jean Jaurès à 12h30, soutenus par les organisations syndicales CGT, FO et SUD.

Les revendications sont toujours les mêmes : l'arrêt des suppressions de lits et de postes dans les hôpitaux tourangeaux, l'amélioration des conditions de travail (et d'accueil), l'augmentation des salaires pour toutes et tous. Les syndicats évoquent des "soldes" dans les effectifs du CHU pour critiquer la politique de la direction en affirmant qu'elle reste sourde aux revendications.