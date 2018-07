[#MIAM] On a testé le nouveau bar à salades des Deux-Lions

Eat Salad vient d’ouvrir ses portes à l’Heure Tranquille.

Pour notre santé, on essaie de manger 5 fruits et légumes par jour. Parfois on y arrive, parfois moins. Pour nous aider, la franchise Eat Salad vient de s’installer sur Tours, aux Deux-Lions. Dans la lignée du New Lita Express de la Place Jean Jaurès, on y choisit sa base et ses ingrédients pour faire des menus personnalisés… Manifestement le concept plait : il y avait près de 20 minutes de queue lors de notre visite en fin de semaine dernière.

Pour les bases de salades, on a le choix : roquette, mâche, mesclun… Avec ou sans féculents, ou alors sans salade et seulement à base de riz ou de semoule. Pour se décider, on trouve les indications caloriques sur les étiquettes : seulement 5 pour la mâche et plus de 240 pour la nôtre, avec des pâtes et du mesclun (on assume). Si cette petite originalité n’est pas forcément une mauvaise idée, on aurait aussi apprécié de savoir d’où viennent les ingrédients, et s’ils sont bio par exemple (on peut supposer que non, car en général c’est mis en avant). Pas d’infos non plus sur la provenance de la tomate, du melon, des noix ou du jambon que l’on a ajouté à notre box (on peut accompagner sa commande de 4 ou 6 ingrédients selon son appétit).

Pour la qualité : rien d’exceptionnel mais le melon était mur, les tomates aussi, le jambon bien sec, les pâtes al dente… Le tout forme un ensemble frais, parfait pour la saison quand il fait chaud. Pas de soucis non plus pour le jus d’abricot (frais, fait sur place) ou le duo fromage blanc et crème de marron pris en dessert… Il a fallu compter 13€40 pour l’ensemble avec un petit pain (pas très croustillant).

Un reproche : on a pris à emporter et malgré notre demande de n’avoir qu’un seul sac pour tout le menu on s’est retrouvé avec 3 emballages, dont un réservé au pain… Franchement, pas très écologique !