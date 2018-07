VIDEO : Ce qu'il faut savoir sur le Bal des Pompiers de Tours Centre vendredi

Il aura lieu à la caserne du Boulevard Wagner.

L'an dernier il y avait eu un petit feu d'artifice, du champagne et de belles chorégraphies aériennes... Mais que nous préparent les pompiers pour la 4ème édition de leur bal à la caserne de Tours Centre, sur le Boulevard Wagner ? De retour après 30 ans d'absence, cet événement traditionnel organisé au moment de la fête nationale a très vite rencontré son public avec entre 4 et 5 000 personnes par édition, souvent grâce à une météo particulièrement clémente. Pour 2018, il est prévu ce vendredi 13 juillet.

Depuis l'an dernier, la cérémonie des soldats du feu, présents en nombre pour l'occasion, a lieu dans la cour arrière de la caserne Chassagne (accès par la Rue Charles Gounod)... L'ouverture des portes se fera vers 18h et la fin de soirée est annoncée pour 3h du matin. "On veut sortir du bal traditionnel cliché" explique Anthony Moreau qui l'organise. "Cette année nous innovons une fois de plus... Après l'ouverture du bal par la fanfare de la musique des sapeurs-pompiers de Touraine, nous retrouverons un concert de l'orchestre « Starlight » qui reprendra en live des tubes de variété aussi bien française qu'internationale mais également de la musique rock, ou bien encore soleil."



Ce n'est pas tout : "après le tirage au sort de la tombola (dont les bénéfices ont permis l'année dernière de faire un don de 1000€ à l'association « le rêve de Romain », un pompier qui veut participer aux Jeux Paralympiques), nous retrouverons sur scène 2 DJs afin de faire danser le plus grand nombre jusque tard dans la nuit" poursuit Anthony Moreau. Comme l'an dernier c'est l'animateur Laurent Petitguillaume qui ambiancera la soirée, dont l'entrée est gratuite. Des surprises doivent enfin venir compléter ce programme et, bonne nouvelle, la nuit s'annonce clair ce soir-là. Quant à la tombola, elle permettra de gagner une télé, un ordinateur, une console de jeu, un barbecue ou une tireuse à bière. Les tickets seront vendus 2€.

Des espaces buvette et restauration sont toujours prévus sur place.

Découvrez le teaser de l'événement :