Les "Envies de Loire" s'affichent au bord du fleuve

Pour découvrir les projets de réaménagement des rives.

Rien n'est encore officiellement lancé mais la métropole de Tours espère faire plein de choses dans les prochaines années pour redynamiser les berges de la Loire, et les quartiers qui sont autour. Parmi les projets dont on entend le plus parler : la création d'une passerelle entre la guinguette de Tours et l'Île Simon ou encore la refonte des quais autour du Pont Wilson.

Ces idées, suggérées par les internautes de Touraine lors d'une consultation menée l'an dernier, elles ont été concrétisées dans un dossier d'intention monté par un cabinet d'architectes italien. Au total, 647 propositions avaient été soumises... Et pour leur donner un peu de corps, cet été, 5 petites expositions s'installent à Tours, St-Pierre-des-Corps, La Riche, St-Cyr-sur-Loire et Rochecorbon afin que les uns et les autres puissent se rendre compte de ce qui se prépare à l'horizon 2030... de quoi poursuivre la réflexion et le débat.

Ces petits chalets sont situés :

- Tours: île Simon (avec l'exposition Dérives, à fleur de Loire)

- Saint-Cyr-sur-Loire : parc de la Perraudière (avec l'exposition Plaisirs de Loire)

- Rochecorbon : place de la lanterne office de tourisme

- La Riche : Mairie

- Saint-Pierre-des-Corps : Centre de loisirs des « Grands arbres ».

Pour en savoir plus sur le futur des bords de Loire, cliquez ici.