[#MIAM] Boll 'N Roll : manger vite et sain Rue du Commerce

Un nouveau lieu pour le déjeuner ou le goûter.

Est-ce que l'on vient d'entrer dans un fast food ? A première vue on pourrait dire que oui... En matière de déco, Boll 'N Roll en reprend tous les codes : ouverte le 30 juin, cette nouvelle enseigne de la Rue du Commerce remplace un magasin de cadres, et a imaginé un décor boisé avec quelques tables, un grand comptoir pour commander, une armoire à boissons... Le message est clair : ici, on peut se poser mais on vient surtout pour manger sur le pouce... et équilibré.

L'idée vient de deux jeunes issus du lycée Albert Bayet : Melvin et Azim, 21 et 23 ans... On les avait rencontrés il y a quelques mois pour évoquer leurs parcours... Les deux garçons, l'un né à Paris, l'autre réfugié d'Afghanistan, se sont rencontrés pendant leurs études, et depuis ils sont inséparables... au point d'avoir fait ensemble un stage chez un chef doublement étoilé d'Annecy. Finalement, ce n'est pas dans la cuisine d'un grand restaurant qu'on les retrouve mais donc dans cette petite enseigne de la Rue du Commerce de Tours qu'ils espèrent développer en franchise.

Dans la tendance actuelle, consistant à manger sain même quand on n'a pas beaucoup de temps, Boll 'N Roll s'inscrit dans la lignée d'autres marques comme Smaak, également créée à Tours et primée nationalement, ou même que le Café Contemporain du CCC OD. Sourcés le plus possible en local, achetés aux Halles, les produits sont tous frais et assemblés dans des bols ou des rolls (une sorte de crêpe) selon les envies des clients ou les recettes prédéfinies.

Des recettes fraîches, des jus pressés sur place, des desserts gourmands...

Sur la carte, pleine de jeux de mots : une recette avec poulet, riz, graines de sésame ou chou fleur (12€95 en boll, 10€95 en roll)... Une autre avec du tofu mariné, du concombre, de la betterave (11€95 ou 9€95) ou une troisième avec semoule, hummus ou quinoa (10€95 ou 8€95)... Les allergènes sont clairement indiqués, les plats sans viande ou sans gluten mis en avant tout comme la valeur nutritionelle des compositions (la bonne idée !). Et pour le petit déj' on peut repartir avec des recettes sucrées avec du lait d'avoine ou de soja, des fruits...

On a testé le Saint Boll, avec un petit préjugé négatif sur le tofu vite estompé : ça se marie très bien avec le riz et les autres crudités, le plat est bien copieux et le collègue qui a pris le Boll au poulet avait aussi le sourire. Un jour de grosse chaleur, c'est parfait !

Pour boire, jus pomme-orange-banane pour nous, cola de la Loère (marque tourangelle) pour lui... et on a rajouté à tout ça un cookie orange-coco... sans gluten (il faut le savoir, ce n'est pas évident si on ne vous le dit pas). Pour notre menu plat-boisson-dessert on s'en sort à 18€95, ce n'est pas donné pour le midi et plus cher que certaines formules de restaurants du quartier mais vraiment très bon avec un accueil chaleureux et une salle lumineuse comprenant une ouverture sur le Jardin François Ier et le CCC OD (sinon on peut prendre à emporter dans des contenants éco-responsables).

