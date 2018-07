600 fanfarons des facs de médecine en folie à Tours

Ils ont fait du bruit tout l'après-midi.

On les attendait vers 14h, ils sont finalement arrivé bien plus tard en centre-ville... Après une nuit très musicale du côté de la Gloriette (apparemment, on les a entendus de très loin), les 600 musiciennes et musiciens de 18 facs de médecine française se sont installés dans les rues de Tours pour leur fête de la musique à eux, un grand boeuf de la Place Anatole France à la Place Châteauneuf en passant par la Place Plume ou les abords de la gare... Les reprises sont allées bon train : générique de séries ou de films, tubes de l'été... On pouvait jouer au blind test en passant devant.

Ce concert géant et en plein air était mené par La Vaginale, notre fanfare de médecine à nous à Tours, celle qui organise le concours des fanfares de médecine, et qui fête au passage ses 25 ans en 2018.

Réunies en milieu d'après-midi du côté de l'Hôtel de Ville, les différentes formations n'ont pas résisté : vu la chaleur, elles ont envahi les fontaines de la Place Jean Jaurès (avec leurs instruments !), on soulignera aussi la grande diversité des looks de ces étudiantes et de ces étudiants qui ont débarqué sur les bords de Loire pour s'amuser et amuser autour d'eux... Guillaume Gleize a capturé quelques souvenirs de leur passage pour Info Tours...