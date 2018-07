TRAVAUX : A10, Halles, tram... Ce qui vous attend cette semaine à Tours

Plusieurs chantiers sont en cours.

L'été étant maintenant pleinement lancé, les chantiers ne vont pas manquer dans l'agglomération tourangelle... On a recensé les plus impactants prévus ces prochains jours ou qui ont déjà commencé :

Tram : à partir de ce lundi 9 juillet, la partie Nord de la ligne sera coupée le temps de refaire un rond-point à la station Trois Rivières après une accumulation d'eau fin 2017. Dans la journée, et tout au long de la semaine, des bus Plan B remplaceront le tram entre Tranchée et Vaucanson, trafic normal sur le reste de la ligne. En revanche en soirée, le tram sera complètement arrêté et des bus Plan B circuleront de Tours Nord, jusqu'à Joué-lès-Tours.

Halles : les travaux de modernisation des réseaux se poursuivent. Seule la section située entre la Rue Néricault-Destouches et la Rue des Halles est coupée et fermée à la circulation, entraînant une déviation des bus par la Rue Lamartine. Le reste du quartier est donc accessible, notamment le parking souterrain du marché couvert. Le chantier doit se terminer sous deux semaines.

Bd Wagner : débuté la semaine dernière et prévu juusqu'à fin août, un chantier de rénovation du pont qui enjambe l'A10 entre Bouzignac et les Atlantes va perturber le trafic pour plusieurs jours, avec une fermeture de cet axe en ce début de semaine, pas en permanence mais à certains horaires. Vous pouvez contourner le secteur en passant par l'Avenue Pompidou de St-Pierre-des-Corps pour rejoindre Ikea, le centre commercial ou le Parc Expo. En venant du Carrefour de Verdun, passez plutôt par les Fontaine avant de revenir par les Granges Galand ou faites un détour par le quartier Beaujardin et le Point Zéro sous l'A10.

Les autres chantiers à Tours :

- Travaux rue Gaston Lakanal pour une durée de deux semaines : renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées.

- Travaux rue Roger Salengro pour une durée de deux semaines : revêtement de voirie.

- Travaux avenue Marcel Dassault pour une durée de deux semaines : revêtement de voirie.

- Travaux avenue Jean Portalis pour une durée de deux semaines : revêtement de voirie.

Sur l'A10 :

Nuit du lundi 9 juillet, entre 20h et 7h.:



Risque de ralentissement dans une zone de travaux entre la bifurcation des autoroutes A10 et A85 et l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux. Circulation sur une seule voie. Fermeture des bretelles de sortie (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Fermeture de la bretelle d'entrée de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Durant 3 nuits (mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 juillet), entre 20h et 7h : Fermeture de la bretelle de sortie de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du mardi 10 juillet, entre 20h et 7h : Fermeture des bretelles d'entrée (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du mercredi 11 juillet, entre 20h et 7h : Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Bordeaux.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du jeudi 12 juillet, entre 20h et 7h : Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Et la semaine prochaine : dès le 16 juillet, fermeture du Pont Mirabeau pendant un mois pour travaux. Déviations par le Pont Napoléon, l'A10 ou le Pont Wilson dans le sens Nord-Sud. Les bus seront aussi perturbés comme on vous l'expliquait ici.