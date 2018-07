On sait qui va réaménager les Halles de Tours

La ville a choisi le promoteur Icade.

La décision était particulièrement attendue car c'est l'un des grands projets urbains lancé depuis l'arrivée de la coalition LR-UDI aux manettes de la ville de Tours en 2014... Ce vendredi, la mairie a annoncé le nom de l'entreprise qui allait piloter la grande requalification des Halles de Tours, bâtiment symbolique du centre-ville avec son marché couvert et ses salles dans les étages, mais immeuble vieillissant et souvent jugé peu attractif.

8 groupements français et étrangers avaient candidaté, la moitié d'entre eux avaient été préselectionnés et un candidat a été écarté en cours de route donc il n'y avait plus que 3 propositions au moment du choix final effectué par un jury de 12 personnes.

Bilan : c'est finalement Icade qui sera maître d'oeuvre de ce chantier, et au-delà du seul bâtiment des Halles l'entreprise aura pour mission de changer l'image de tout un quartier. "La Ville de Tours sera aux côtés des commerçants pour valoriser les intérêts de chacun et transformer les opportunités en actions concrètes" affirme la municipalité.

Le projet n'est pas encore finalisé, il ne le sera qu'en mars 2019 après un travail préparatif avec les commerçants du quartier et la ville. Icade devra alors 'apporter les bonnes garanties nécessaires pour les commerçants" explique la ville qui a demandé de la modernité au promoteur : "le projet proposé dégage une vraie modernité. Il propose un fil conducteur clair autour de la gastronomie, valorisant les espaces intérieurs et extérieurs." Pas très précis pour l'instant par exemple pour l'architecture.

Parmi les changements à attendre : des modifications de l'espace public, des modes de déplacement dans le secteur ou la création d'une nouvelle halte-garderie (la crèche actuelle est dans des préfabriqués). Information importante : malgré la rénovation, il y aura toujours des salles de réunion à disposition, comme aujourd'hui.

La date de début des travaux, leur durée et leur montant ne sont pas encore connus.

Plus d'infos à suivre...