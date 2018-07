Fabien Ateba, nouvelle recrue de l'UTBM à Tours

Le club de basket de Monconseil poursuit son recrutement.

On n'a jamais été aussi près de la première saison de l'UTBM en Nationale 1 et le club de Tours Nord continue de préparer son équipe pour cette saison dans la 3ème division nationale... Ce vendredi, une nouvelle recrue a été annoncée : Fabien Ateba...

"Fabien ATEBA arrive d'Orchies comme Théo LMEFEBVRE" indique le club. "Cet arrière de 27 ans n'est pas un inconnu du basket hexagonal lui qui a déjà à son actif une saison en Pro A, 3 saisons en Pro B et 3 saisons en Nationale 1" ajoute l'UTBM.



"Fabien mettra au profit de l'équipe ses qualités athlétiques (1m92) mais également des qualités aux tirs lui qui est capable de prendre feu derrière la ligne à trois points (7/10 contre Sorgues et 8/11 contre La Charité cette saison)" parie l'encadrement. 'Auteur d'une saison complète avec 10,55 pts et 3 rebonds en 28 minutes, Fabien était sur le parquet de Boulogne pour assurer sa sélection lors du All Star Game NM1. Où qu'il soit passé, Fabien a laissé de très bons souvenirs aussi bien sur le plan humain que sportif, un gage de sérieux recherché par le club qui a souhaité construire une équipe "travailleuse"."



A noter qu'à Tours, le joueur jouera de nouveau avec Bruno CINGALA-MATA son coéquipier à Fos-sur-Mer en Pro B lors de la saison 2013/2014.