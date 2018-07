Porte de Loire : 2 semaines de travaux pour rendre le chantier moins triste

Il va notamment y avoir un peu d'herbe.

Ça bouge ce vendredi matin en haut de la Rue Nationale à Tours : des ouvriers et des engins s'affairent au niveau du chantier du futur quartier Porte de Loire, prévu pour accueillir des hôtels, des logements et des commerces. Cela dit, ce n'est pas le début des "vrais" travaux promis depuis la rentrée 2016, ceux-là sont toujours en attente après le lancement d'un appel d'offres par la ville pour reprendre le dossier à la racine.

En fait, la mairie aménage la zone de chantier comme elle l'avait promis sur 1 000m²... Contrainte par les règles de l'Architecte des Bâtiments de France qui exige que l'aspect minéral du Haut de la Rue Nationale soit préservé elle ne peut pas faire grand chose mais prévoit quand même d'installer de l'herbe et de dégager la vue sur le CCC OD en créant un nouveau cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité réduite à côté d'un espace plus naturel... Il y aura donc un peu plus de verdure, et les barrières seront replacées. Elles vont néanmoins rester en place car l'espace doit être fermé pour raisons de sécurité (il y a des trous partout après la démoliton des anciens commerces).

Le plan :

Prévus pour durer deux semaines, ces travaux permettront donc de rendre moins triste ce secteur touristique du centre-ville, très fréquenté en direction de la guinguette et qui a pour l'instant l'aspect d'une grosse verrue urbaine. Deux ans après la destruction des premiers bâtiments, Porte de Loire va donc légèrement changer de visage et s'ouvrir sur la ville. Quelques aménagements de mobilier urbain sont prévus, mais pas de fleurs nous indique la municipalité ce vendredi matin.