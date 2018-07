Ecrans géants, bars... nos spots préférés pour mater Uruguay-France en Touraine

Soyez en avance, les places près de la télé seront chères.

Ce 6 juillet, pas question de faire des heures sup' : déjà, c'est vendredi. En plus, il devrait faire (à peu près) beau en Indre-et-Loire. Et surtout, y'a les bleus en quart de finale de la Coupe du Monde de foot à 16h contre l'Uruguay.

Pour profiter de ce match, ne rêvez pas : pas de fan zone su l'Île Aucard de Tours comme pour l'Euro en 2016... En résumé, la ville et la préfecture n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour que la sécurité soit au rendez-vous (en revanche, les institutions ont réussi à Orléans). Du coup "la fan zone ce sera Place Plumereau" a-t-on lu sur les réseaux sociaux. Pas faux... mais pas que. Voici donc quelques plans sympas pour profiter de ce moment de sport intense, en espérant ensuite pouvoir fêter ça jusqu'au bout de la nuit.

Les écrans géants...

Direction d'abord St-Cyr-sur-Loire avec la salle de l'Escale... La mairie de la commune va y installer un écran géant pour supporter Griezmann, Mbappé et tous les autres tenter de se qualifier pour le dernier carré du mondial... A La Riche aussi on a pensé aux footeuses et aux footeux avec un écran du côté de la Salle Equinoxe... Dans les deux cas entrée gratuite, ce serait dommage de s'en priver. En plein air, ça se passe à Ma Petite Madelaine à Chambray... Bonne nouvelle : il y aura forcément plus d'enjeu que le triste France-Uruguay de la Coupe du Monde 2002 qui s'était soldé par un 0-0 au moins ausis triste que celui de cette année contre le Danemark. C'était en phase de poule, et on s'était fait lamentablement sortir derrière. Lose.

Avec des bières...

C'est à St-Pierre-des-Corps que ça se passe au Triple Hop, Rue Hippolyte Monteil, tout près des Atlantes (accessible avec le bus 16) : 20 ans d'existence, 450 références de bières et bien sûr la diffusion du match... A priori vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Au passage, notre article du début du mondial sur les bonnes bières à boire devant le foot est toujours d'actualité, avec plein d'adresses Didier-Deschamps-compatibles.

Avec des bons produits...

La liste est forcément non exhaustive mais le Café Marcel (à Plum' et aux Deux-Lions), le Shelter (Rue du Grand Marché, écran géant au sous-sol) et le p'tit nouveau le Spot (Rue Colbert) nous semblent de bonnes options avec des produits de qualité, genre bières, burgers, fromage ou charcut'.

Pour être entouré de monde...

La base : Place Jean Jaurès, avec les voitures qui klaxonnent en cas de victoire..

Vous organisez un événement particulier ce 6 juillet pour le mondial ? Vite, dîtes-le nous et on complète la liste !