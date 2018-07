Un grand concours de fanfares samedi à Tours

Avec 600 musiciens de facs de médecine en ville.

Ce samedi 7 juillet, toutes les fanfares de médecine de France se réunssent à Tours pour une journée qui leur est dédiée... Les Boules de Feu

de Reims et Los Teoporos de Bordeaux sur la place Jean-Jaurès, La Vashfol de Rouen place Anatole France... Au total plus de 600 fanfarons

représentant une vingtaine de fanfares s'installeront dès vendredi soir à la Gloriette et se produiront samedi dans la Ville avantde se retrouver dans le péristyle de l’Hôtel de Ville, à partir de 16h30 pour un spectacle.

Les différentes fanfares sont invitées par La Vaginale, la fanfare de médecine de Tours, pour le concours des fanfares de médecine de France, un événement remporté par La Vaginale en 2015 et qui permettra de fêter les 25 ans de La Vaginale, qui vient aussi de sortir son premier

CD, 37 Tours.

Pour tout savoir sur l'événement cliquez ici.