Visite guidée des nouveaux locaux d’Entraide et Solidarités à Velpeau

L’association tourangelle a quitté les Halles pour occuper l’ex Centre de Création Contemporaine.

C’est une petite révolution pour une grande association tourangelle, dont le travail est essentiel dans le secteur solidaire, aussi bien pour les sans domicile fixe que les réfugiés, les détenus et leurs familles ou les femmes victimes de violences conjugales. Après 22 ans dans ses locaux situés au Sud des Halles de Tours, Entraide et Solidarités a déménagé depuis le 25 juin, afin de rejoindre des locaux totalement rénovés dans le quartier Velpeau, à deux pas de la gare et du Champ Girault, Rue Marcel Tribut.

Vous connaissez peut-être ces lieux… Avant, on pouvait y découvrir les expositions du Centre de Création Contemporaine. Depuis le déménagement du CCC OD en haut de la Rue Nationale, le bâtiment de 700m² était vide, il a donc été reconfiguré et transformé en pôle social et médical pour Entraide et Solidarités, ce qui en fait le centre névralgique de l’association (en plus de ses antennes dans d’autres quartiers de la ville, ou à Chinon).

Sur place, dans des bureaux colorés et souvent vitrés, on trouve 25 personnes avec notamment les agents chargés de répondre chaque après-midi aux appels passés au 115, le numéro d’urgence pour les SDF. Les locaux repensés pour 500 000€, accueillent également les équipes des maraudes ou des médecins. Ouverte du lundi au vendredi, l’antenne médicale est, elle, indispensable pour beaucoup avec ses consultations de médecine générale, de psychologie ou de gynécologie.

Pour imaginer ce nouveau lieu de vie, plusieurs mois de travaux ont été nécessaires, avec des participations des équipes de l’association, ou de ses chantiers d’insertion. Un beau cadeau collectif pour les 70 ans d’Entraide et Solidarités dont l’utilité est plus que jamais prouvée avec 16 000 passages annuels pour des consultations, 41 000 appels au 115 l’an dernier, 8 800 personnes vues pendant les maraudes dans la rue, 6 800 proches de détenus accueillis en face de la maison d’arrêt au moment des parloirs, 85 détenus suivis après leur sortie de prison en 2017 ou encore un suivi d’hommes coupables de violences conjugales…

Voici quelques photos des nouveaux locaux d’Entraide et Solidarités à Tours :