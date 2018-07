Le Tours FC franchit l'obstacle de la DNCG

Et conserve son statut pro.

La DNCG, c'est le gendarme financier du foot français... Chaque année, les clubs lui présentent leur budget et une fois de plus, Tours a eu un peu de mal à faire passer le sien. Après les dettes à éponger les années précédentes, c'est sa relégation en National 1 qui entraînait une grosse modification de structure pour le club qui a passé 10 années en Ligue 2 et doit aujourd'hui faire avec moins de droits TV, peut-être aussi moins de recettes de billeterie.

Finalement, après un report de sa décision le temps d'obtenir des pièces et garanties supplémentaires, la DNCG a validé les comptes tourangeaux cette semaine, comme le TFC l'annonce dans un communiqué transmis mercredi : "la DNCG a levé son sursis à statuer en donnant un avis favorable au maintien du statut professionnel et a validé le budget présenté pour la prochaine saison 2018/2019 ainsi que la masse salariale en l'encadrant au montant proposé par le Club" peut-on y lire.

Alors que les Ciel & Noir entament ce mercredi leur campagne de préparation avec un match contre Laval dans une petite ville de Mayenne, cette décision est une bonne nouvelle qui permet au TFC de débuter la saison sur des bases solides. Il faut maintenant peaufiner le recrutement, et surtout montrer son envie sur le terrain pour espérer remonter en Ligue 2 sous deux ans maximum, sous peine de perdre le statut professionnel, cette fois pour raisons sportives.

A noter que le calendrier du championnat de National 1 sera dévoilé le 13 juillet et que le 1er match aura lieu le vendredi 3 août.