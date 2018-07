Fil Bleu : les horaires d'été sont de retour

Et c'est comme ça jusqu'à fin août.

On peut se faire surprendre les premiers jours, et après on s'habitue : comme chaque année, avant même la fin des cours dans les écoles mais après les examens des collégiens et des lycéens, le réseau Fil Bleu met en place ses horaires d'été. ils sont en vigueur depuis ce lundi 2 juillet. Concrètement, il y a moins de trams (toutes les 7 à 10 minutes la semaine en journée, contre une rame toutes les 6 à 8 minutes le reste de l'année) et moins de bus (toutes les 15 minutes au lieu de 10 sur les lignes les plus fortes comme la 3, la 4 et la 5).

Pour justifier cette baisse de régime, plusieurs explications : les vacances des salariés, évidemment, mais surtout la baisse de fréquentation comme nous l'expliquait Keolis en 2017...

En moyenne on compte 2 millions de voyageurs en juillet et en août contre 3 millions en avril, mai ou juin, nous disait-on et cette diminution est observée avant même la fin de l'année scolaire avec l'arrêt des cours dans les lycées, par exemple. En lien avec Tours Métropole, qui finance le service, Fil Bleu se défend tout de même de maintenir "68% des horaires alors que le nombre de voyageurs baisse de 44%. L'offre de week-end est semblable au reste de l'année (et même inchangée le dimanche, ndlr) et plus réduite en semaine. On s'adapte aux besoins."

A noter enfin que les horaires des lignes 2, 3, 4 et 5 changeront à nouveau le 16 juillet avec cette fois la mise en place d'une grille d'été vraiment allégée... De plus, les bus et le tram devront composer avec les travaux dès le 9 juillet pour la ligne A et dès le 16 pour la ligne 2 ou la N°17 avec les travaux sur le Pont Mirabeau;