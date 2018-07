Dernier été pour profiter des Illusions de la cathédrale

Le son et lumières s'arrêtera à la fin de l'été.

C'est parti pour la 3e édition des "Illusions de la Cathédrale", le spectacle de sons et lumières projeté sur la façade de l'imposant édifice. Avec 90 000 spectateurs estimés l'été dernier, ce son et lumières porté par la Ville de Tours a trouvé son public. Cette édition 2018 sera particulière puisqu'elle achève le cycle de 3 ans prévu au départ. Il reste donc un été aux Tourangeaux pour aller voir ce "mapping" d'une vingtaine de minutes et redécouvrir autrement l'architecture de la cathédrale Saint-Gatien.

Un spectacle revu d'un tiers cette année, afin d'y apporter un peu de nouveautés (on note un clin d'oeil à Balzac que la ville célèbrera en 2019). La musique a également été revue et repensée afin de contenter les riverains qui s'étaient plaints les deux dernières années des nuisances du spectacle.

Si c'est le dernier été que les projections se font sur la cathédrale, la ville de Tours n'abandonne pas toutefois l'idée d'un nouveau spectacle sur un autre bâtiment et est actuellement en réflexion pour trouver un nouveau lieu à la fois symbolique mais aussi adapté pour ce genre de spectacles.

Pour cet été, "Les Illusions de la Cathédrale" sont programmées tous les soirs à 22H45 et 23H15 en juillet, 22H15 et 22H45 en août. En septembre, enfin, il y a aura une représentation à 22h les vendredis et samedis, jusqu'au 15 septembre.

Les photos de Pascal Montagne :