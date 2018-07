Station tram Trois Rivières : des travaux et la ligne A coupée dès le 9 juillet

Le temps de refaire la plateforme sur le rond point.

On se souvient de l'avarie de fin 2017 à cause d'une accumulation d'eau : gros bug de tram à la station Trois Rivières de Tours Nord, de fortes perturbations sur la ligne, une voie temporairement inutilisable et l'obligation de faire des travaux en urgence pour que le trafic reprenne quasi normalement, obligeant juste les rames à ralentir à cet endroit.

Profitant de la période estivale, Tours Métropole va engager les travaux de préparation plus lours nécessaires à une remise en état complète des rails sur le rond point... Voici les détails de l'opération qui débute ce mardi 3 juillet et entraînera de fortes perturbations sur le trafic du tram à partir du lundi 9 juillet, mais seulement pendant une semaine : il faut enlever les rails et casser la plateforme en béton afin de créer de nouvelles fondations et mettre en place un système de drainage pour éviter de nouvelles infiltrations d'eau. Les rails seront ensuite reposés et resoudés avec du béton neuf. Un nouvel engazonnement sera créé à l'automne, avec un système d'arrosage automatique.

Pour permettre aux ouvriers de travailler, en journée, le tram ne circulera pas de Tranchée à Vaucanson dès le 9 juillet (trafic normal la semaine d'avant) et des bus Plan B assureront les liaisons entre ces 2 stations. Trafic normal sur le reste de la ligne en revanche le soir dès 21h, il y aura 0 tram de Tours Nord à Joué, seulement des bus Plan B jusqu'à minuit.

En voiture, la circulation sur le rond point près de Trois Rivières sera supprimée, une déviation est prévue, ainsi qu'une autre pour les piétons; Des travaux de nuit sont enfin prévus du 8 au 13 juillet, pouvant entraîner des nuisances sonores.

Le coût de ce chantier est de 209 000€ TTC.