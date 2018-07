La Tourangelle Marie Monge aux cinémas Studio vendredi 6 juillet

Pour présenter son film "Joueurs".

Réalisatrice tourangelle de 31 ans, avec déjà 3 films à son actif dont Marseille la nuit en 2012, Marie Monge revient en cet été 2018 avec son premier long métrage, Joueurs, en salles ce mercredi 4 juillet et projeté lors d'une séance spéciale aux Studio ce vendredi 6 à 19h45, en présence de la cinéaste, ainsi que de l'acteur Karim Leklou.

Le pitch :

Ella mène une vie sans véritables repères ni but. Sa rencontre avec Abel va bouleverser son univers et la mener en des contrées inattendues, tant dans le Paris insolite et clandestin des cercles de jeu que dans les tourbillons inconnus d’une passion dévorante. Joueurs a été sélectionné dans la prestigieuse Quinzaine des réalisateurs du dernier festival de Cannes. Tahar Rahim et Stacy Martin sont également à l'affiche de ce thriller.

