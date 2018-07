C'est "presque" Noël : la ville de Tours cherche son sapin géant

Il trônera en décembre Place Jean Jaurès.

En coulisses, on nous dit souvent que les festivités de Noël se préparent des mois à l'avance que ce soit pour les commerçants, les chocolatiers, les fabricants de jouets ou... les municipalités. Tours le prouve cette semaine avec une petite annonce insolite alors qu'on a la tête à tout sauf à la bûche et aux cadeaux... Chaque année, la mairie installe un grand sapin devant l'Hôtel de Ville Place Jean Jaurès, un arbre en général récupéré chez un particulier de l'agglomération, parfois même un ancien sapin de Noël planté dans le jardin et qui a grandi. Mais cette année, la municipalité n'a pas encore trouvé et il ne faut pas traîner : l'affaire doit être réglée d'ici fin novembre pour organiser l'arrivée du conifère en centre-ville.

La ville "recherche un bel arbre, d’une hauteur d’environ 17 / 18 mètres. Celui-ci doit être d’accès aisé, pour permettre son abattage et son transport, à la charge de la Ville. Les propriétaires de beaux et grands sapins sont ainsi appelés à se manifester au 02 47 21 62 75."

Les critères de sélection du « candidat » sont les suivants, dixit la mairie :

1 - Conifère de genre « Picea » ou « Abies » (Epicéa ou sapin), d’une hauteur totale de 16,00 à 20,00 mètres.

2 - Aspect esthétique : silhouette équilibrée, feuillage dense, ne présentant pas de « trous » ou d’irrégularités importantes dans la ramure.

3 - Spécimen facilement accessible depuis la voie publique, si possible en bordure de voirie et à distance de réseaux aériens.

Pour toute « candidature », merci de décrire succinctement l’arbre proposé et son environnement, de préciser les coordonnées du donateur (nom, adresse, téléphone et/ou e-mail) et l’adresse où se situe le sapin (si elle diffère de celle de son propriétaire) et de joindre impérativement, à l’envoi à s.rouleau@tours-metropole.fr, 2 ou 3 vues photographiques permettant d’apprécier l’arbre proposé