Maison des Associations du Sanitas : une enquête est lancée

Pour connaître les besoins du quartier.

Dans le cadre du projet de rénovation du quartier du Sanitas qui doit débuter en 2019 et sans doute s'étendre sur une dizaine d'années comme on vosu l'expliquait récemment, la Ville une Tours envisage de créer une Maison des associations qui "constituera un lieu de rencontres, d’accompagnement et de soutien pour toutes les associations tourangelles" explique la mairie ce vendredu.

Pour préparer le projet, la municipalité organise une enquête "pour connaître les besoins et les attentes des associations locales. Elle s’adresse aux dirigeants (membres du bureau) des associations qui ont leur siège social ou qui œuvrent sur le territoire de la Ville de Tours. Les principaux thèmes de cette enquête portent sur les problématiques, les attentes en matière de soutien à la vie associative et les relations avec la municipalité. Les dirigeants d’associations tourangelles sont invitésà renseigner le questionnaire en ligne avant le 5 juillet 2018".

Les résultats de l'enquête seront présentés au mois d’octobre prochain à l’occasion d’une réunion de restitution.

A LIRE AUSSI : Notre reportage long format sur le Sanitas, sur 37 degrés