Hospitalisation imprévue ? Le CHU de Tours s'équipe d'une conciergerie

Cela devrait améliorer le quotidien des patients et de leurs proches.

Dès ce jeudi à Trousseau et vendredi à Bretonneau il y aura une conciergerie à l'hôpital, à Tours. C'est nouveau et sans doute bien pratique pour les usagères et usagers de l'hppital, par exemple en cas d'hospitalisation imprévue, sans pouvoir prendre au préalable le nécessaire chez soi pour avoir tout ce qu'il faut à portée de main depuis sa chambre... 4 services sont proposés par la société Happytal qui s'installe dans les deux établissements :

• Se détendre : services de bien-être (coiffure, esthétique, réflexologie)

• Se divertir : presse et livres

• Se faire plaisir et faire plaisir : jeux et jouets, douceurs, corbeilles de fruits, coffrets beauté...

• Se simplifier la vie : trousses hygiène, pressing, garde d’enfants, garde d’animaux, aide à domicile..

Il sera donc possible, en cas de besoin, de faire garder son animal resté seul à la maison pendant une hospitalisation ou de commander un livre pour s'occuper dans la chambre si personne ne peut vous en apporter un : de nombreux autres hôîtaux du pays ont déjà accès à des prestations similaires comme laver du linge. Tout se fait via Internet ou par téléphone, donc possible depuis son lit.

Le personnel pourra lui aussi bénéficier de prestations, avec livraison par les concierges de l'entreprise sur le lieu de travail. Les services sont assurés, nous dit-on, "en priorité par des auto-entrepreneurs et commerçants locaux", "à des tarifs grand public", cest-à-dire semblables à des prix en boutique sur Tours.