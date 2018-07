Une troisième recrue pour les basketteurs de l'UTBM

Un ailier de 28 ans.

Après l'arrivée d'un meneur en début de semaine, l'Union Tours Basket Métropole annonce un nouveau recrutement ce mercredi : Ahmed Doumbia rejoint l'équipe de Nationale 1 pour sa première saison en 3ème division. Voici les précisions du club :

"Cet ailier de 28 ans est tout juste champion de France de Pro B avec l'ADA Blois. Cette saison, il a prouvé qu'il pouvait évoluer dans n'importe quelle équipe de Pro B et valait 5,8 points en 18 minutes de jeu.Très athlétique (1m95), il mettre a profit sa vitesse et son explosivité pour faire la différence dans une division qu'il connait très bien (3 saisons dont une montée avec Angers en 2014). En 2016/2017, il était le deuxième meilleur marqueur français de la division avec Gries (16,06 points).



Depuis 3 ans, Ahmed Doumbia a énormément progressé sur son tir faisant de lui un shooteur redoutable à trois points (39% en NM1 en 2015/2016 et 2016/2017)."