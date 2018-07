De nouveaux conseils de quartiers à Tours

Ils remplaceront les Conseils de Vie Locale (CVL)

Jeudi, en Conseil Municipal, la majorité de Christophe Bouchet va présenter son projet de refonte des Conseils de Vie Locale (CVL). Ces derniers sont appelés à être remplacés par de nouveaux comités de quartiers au nombre de 8 au lieu de 4 CVL actuellement.

Pour Christophe Bouchet, les CVL ont ainsi fait leur temps et il faut améliorer le dispositif. Premier enjeu : mieux cibler le découpage territorial. "Il faut redonner une identité aux quartiers" affirme le maire de Tours. Exit donc les découpages géographiques : Tours Nord, Sud, Est et Ouest, place aux désormais à 8 conseils de quartiers au maillage plus fin :

Saint-Symphorien et Sainte-Radegonde pour Tours Nord.

Turons, Beaumont, Grandes Varennes et Saint Etienne pour Tours Centre

Bords de Cher et Bel Air pour Tours Sud.

Des noms choisis en rapport avec l'histoire des lieux poursuit Christophe Bouchet.

Dans le fonctionnement, chaque conseil de quartier sera composé de citoyens du secteur concerné, d'associations locales volontaires et sera co-présidé par l'adjoint de quartier du secteur (qui sera épaulé par un 2e élu municipal) et d'un citoyen.

L'idée est de donner plus de poids aux citoyens indique la Mairie, conformément aux résultats de la consultation qui avait été lancée en début d'année. Les nouveaux conseils de quartier pourront ainsi s'emparer de dossiers thématiques nous explique-t-on. Ces nouveaux conseils de quartiers seront désignés pour 3 ans. Ils devraient entrer en service à la rentrée prochaine.

Pour rappel, les conseils citoyens locaux sont une obligation depuis 2002 pour les grandes communes.