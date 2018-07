Appel aux dons de lait maternel au CHU de Tours

Il faut 60 donneuses en permanence pour faire face aux besoins.

Le Centre de Nutrition pédiatrique du CHU de Tours, situé depuis janvier sur le site de Bretonneau dans le nouveau bâtiment de néonatologie, "a pour mission de collecter le lait maternel et de le distribuer après contrôle et pasteurisation aux enfants prématurés et aux nouveau-nés hospitalisés à l’hôpital qui en ont un besoin vital" explique le CHU de Tours.

Chaque jour, ce sont 200 biberons qui sont distribués dans les services de soins. Pour fonctionner correctement, le lactarium a besoin d’avoir toujours 60 mamans mobilisées sur le territoire, précise l'hôpital qui manque en ce moment de donneuses et cherche à mobiliser des femmes allaitantes pour aider les bébés nés prématurément et qui ne peuvent être nourris autrement.

"Leur système digestif n’étant pas mature, il ne peut pas assimiler un lait industriel. D’ailleurs, pour ces enfants, le lait

maternel est considéré comme un véritable médicament" précise encore le CHU qui rassemble 25 bébés ayant besoin de ces dons en permanence dont des nourrissons hospitalisés à Clocheville en chirurgie viscérale notamment.

Qui peut donner ?

"Toute femme qui est en train d’allaiter son propre enfant peut faire don de son lait au lactarium, sans restriction d’âge.

Il faut juste être en bonne santé, non fumeuse, ne jamais avoir bénéficié de transfusion sanguine au cours de sa vie et

avoir une sérologie négative" peut-on lire dans l'appel de l'hôpital. Le don est anonyme et gratuit. La zone couverte par les collectrices est vaste : les donneuses peuvent vivre de Tours à Alençon, de Saumur à Bourges, de Châteauroux à Laval. A noter que l’équipe du lactarium se déplace à domicile pour collecter le lait.préalablement congelé par les donneuses.

Pour participer : 02 47 47 37 34.