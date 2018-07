Un double champion de France arrive à l'UTBM

Il a 22 ans.

Accepté dans le championnat de Nationale 1 de basket pour la saison prochaine, la troisième divison nationale, l'UTBM se doit de construire une équipe solide. Les Tourangeaux de Monconseil sont donc en plein recrutement et annoncent en ce début de semaine la signature d'un nouveau joueur : Théo LEFEBVRE.



"Du haut de ses 22 ans, Théo a déjà un joli palmarès obtenu lors de sa formation puisqu'il est double champion de France Cadets avec l'Elan Chalon et double vainqueur du Trophée du Futur (avec Chalon-sur-Saône en 2013 et Gravelines en 2015)" explique le club.



"Le meneur a découvert la Nationale 1 il y a deux ans en signant à Saint-Vallier. Rotation de Jesse Delhomme, il valait 18 minutes, 4,1 pts, 3,1 passes et 1,7 rebonds pour 5 d'évaluation. A l'intersaison, il file dans le nord pour rejoindre Orchies et confirmera qu'il peut entrer pleinement dans des collectifs de Nationale 1. Les statistiques individuelles seront quasi similaires sur les 2 ans avec un passage à 4,6 passes décisives sur la seconde année" note encore l'UTBM.



A l'UTBM le jeune homme sera second meneur.